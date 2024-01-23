В Британии увидели проблемы для бизнеса в миграционной политике Сунака

Ужесточение миграционной политики премьер-министра Великобритании Риши Сунака может вызвать нехватку работников гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в магазинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что из-за выхода Британии из ЕС европейцам стало сложнее работать в Соединенном Королевстве, в то же время число мигрантов из Нигерии, Индии и Китая возросло, подняв уровень миграции на рекордно высокий уровень. По данным HM Revenue & Customs, с декабря 2019 года по декабрь 2022-го Британию покинули более 103 тыс. работников индустрии гостеприимства из ЕС, а число сотрудников из других стран за тот же период выросло на 96,9 тыс.

Среди мер, которые планирует ввести Сунак, - повышение минимальной зарплаты, необходимой для получения рабочей визы, на треть, до £38,7 тыс. ($49 тыс.), что значительно превышает среднюю зарплату большинства работников гостиничного бизнеса.

Главный исполнительный директор сети Burger King Аласдер Мердок уточнил, что многие европейцы уехали на родину во время пандемии коронавируса и не вернулись. Он рассказал, что Burger King, как правило, нанимает больше людей, которые работают меньше часов. По мнению Мердока, из-за жестких мер правительства Сунака произойдет переход к большему количеству работников, занятых неполный рабочий день.

По словам исполнительного директора Британской ассоциации мясопереработчиков Ника Аллена, нереалистично предполагать, что предприятия могут платить британцам больше, а увеличенная минимальная зарплата для рабочей визы превышает действующую внутреннюю ставку оплаты труда.

"[Бизнес] сталкивается с решением: вы несете огромные дополнительные расходы или на самом деле сокращаете свой бизнес, чтобы приспособить работников, которых вы можете заполучить. Это может иметь довольно драматические последствия, и правительство должно понимать, что, каким бы путем это ни пошло, это приведет к инфляции", - добавил Аллен.

Управляющий директор Форума британских пабов Ян Касс рассказал, что британцы не спешат заполнять пробелы в индустрии, несмотря на высокий спрос персонала. Он также заявил о невозможности для большинства пабов увеличить зарплату для сотрудников и призвал ослабить ограничения.

"Миграция - не единственный способ заполнить вакансии, поэтому то, что произойдет, будет зависеть от реакции бизнеса, - заявил исследователь из Оксфордского университета Бен Бриндл. - Теоретически они могли бы повысить заработную плату, чтобы привлечь домашнюю прислугу или автоматизировать производство, но в некоторых случаях эти варианты неосуществимы".

В то же время исполнительный директор торговой организации UKHospitality Кейт Николс утверждает, что индустрия гостеприимства "упорно работает над тем, чтобы стать более привлекательной для людей, и за последний год зарплаты выросли в среднем на 13%".

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