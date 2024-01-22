В Азербайджане статус резидента предоставлен 56 субъектам предпринимательства

Сегодня исполняется три года с момента создания Агентства развития экономических зон Азербайджана.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщил Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети Х.

"За этот период в промышленных зонах, находящихся в ведении агентства, 56 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций 750 миллионов манатов был предоставлен статус резидента, 17 предприятий начали свою деятельность, создано 1 336 постоянных рабочих мест.

За указанный период в промышленных зонах произведено продукции на 8,45 миллиарда манатов, из которых 35,7 процента (3,02 миллиарда манатов) приходится на долю экспорта", - отметил министр.

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