Одна из ведущих компаний Турции Albayrak Group, расширяет свои инвестиции в Африке. Группа Albayrak, которая привлекла внимание многих африканских стран после успешных инвестиций в порт Гвинеи Конакри, подписала 25-летнее концессионное соглашение с портом Пуэнт-Нуар Республики Конго, передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak.

В течение одного года турецкая компания активно сотрудничала с конголезскими властями по этому контракту.

Подписанный документ предусматривает восстановление, модернизацию, расширение и эксплуатацию обычных терминалов порта Пуэнт-Нуар в течение 25 лет.

В этом контексте Albayrak Group планирует инвестировать 401 миллион евро в порт Пуэнт-Нуар. Эта инвестиционная программа включает в себя инфраструктуру, дноуглубительные работы, логистические склады, парк грузовых автомобилей и современное портовое оборудование. Благодаря этим инвестициям планируется резко увеличить грузопоток порта.

Albayrak GROUP рассматривает этот проект как начало в Республике Конго и готовится реализовать различные проекты в будущем. Главным среди этих проектов является восстановление железной дороги между городами Пуэнт-Нуар и Брезавиль и ввод ее в эксплуатацию. Если этот проект будет реализован, маршрут Пуэнт-Нуар - Брезавиль станет одним из мощных логистических коридоров региона.

Компания также начала работу над модернизацией системы общественного транспорта города Брезавиль, обновлением автобусного парка и предоставлением современных услуг общественного транспорта конголезским гражданам. Компания Albayrak - одна из опытных компаний в этой области, реализовавшая проекты общественного транспорта во многих странах.

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