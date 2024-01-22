Поставки зерна через Красное море резко сократились

Поставки пшеницы через Суэцкий канал резко сократились на фоне кризиса в Красном море, вызванного атаками на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом на своем сайте сообщила Всемирная торговая организация (ВТО).

Перевозки этого вида зерна через Суэцкий канал за две недели упали почти на 40 процентов в годовом выражении (до 0,5 миллиона тонн) из-за изменений в передвижении многих судов. По данным Wheat Dashboard (информационный инструмент, разработанный ВТО и Международным советом по зерну), в прошлом месяце около восьми процентов всех поставок пшеницы из Евросоюза, России и Украины в Азию и Восточную Африку отправлялись по другим маршрутам. По оценкам экспертов организации, в первой половине января доля перевозок в обход Красного моря выросла до 42 процентов.

Объем поставок пшеницы из ЕС не через Суэцкий канал за период с начала декабря до середины января оценивается в 330 тысяч тонн, тогда как годом ранее за аналогичный период он составил только 50 тысяч тонн. Из России альтернативными путями за то же время было перевезено 190 тонн пшеницы (по сравнению с нулевым объемом год назад).

ВТО отмечают, что ежегодно из ЕС, России и Украины в Азию и Восточную Африку отправляется до 76 миллионов тонн зерна, масличных культур и продуктов из них - на долю таких перевозок приходится 17 процентов всей мировой торговли этими видами продукции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!