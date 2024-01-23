https://news.day.az/economy/1631403.html Стоимость биткоина рухнула
Стоимость биткоина рухнула
Стоимость биткоина в понедельник снизилась примерно на пять процентов. Таким образом, впервые с начала декабря самая популярная криптовалюта стоит ниже 40 тысяч долларов.
В частности, на криптовалютной бирже Binance биткоин подешевел на 4,87 процента, сообщает Day.Az.
По состоянию на 22:48 по московскому времени биткоин стоил 39 651 доллар.
В последний раз биткоин стоил дешевле 40 тысяч долларов 3 декабря прошлого года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре