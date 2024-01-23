Стоимость биткоина рухнула

Стоимость биткоина в понедельник снизилась примерно на пять процентов. Таким образом, впервые с начала декабря самая популярная криптовалюта стоит ниже 40 тысяч долларов.

В частности, на криптовалютной бирже Binance биткоин подешевел на 4,87 процента, сообщает Day.Az.

По состоянию на 22:48 по московскому времени биткоин стоил 39 651 доллар.

В последний раз биткоин стоил дешевле 40 тысяч долларов 3 декабря прошлого года.

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