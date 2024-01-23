Курс маната к основным мировым валютам на сегодня

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8529 маната соответственно, сообщает во вторник Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8529

1 австралийский доллар

AUD

1,1223

1 аргентинский песо

ARS

0,0021

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,341

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0889

100 южнокорейских вон

KRW

0,1274

1 чешская крона

CZK

0,0748

100 чилийских песо

CLP

0,1869

1 китайский юань

CNY

0,2372

1 датская крона

DKK

0,2485

1 грузинский лари

GEL

0,6406

1 гонконгский доллар

HKD

0,2174

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1638

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1629

1 швейцарский франк

CHF

1,9617

1 израильский шекель

ILS

0,4529

1 канадский доллар

CAD

1,2626

1 кувейтский динар

KWD

5,5256

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,019

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3592

1 мексиканский песо

MXN

0,0989

1 молдавский лей

MDL

0,0961

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,162

100 узбекских сомов

UZS

0,0137

1 польский злотый

PLN

0,425

1 российский рубль

RUB

0,0193

1 сингапурский доллар

SGD

1,2694

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2636

1 турецкая лира

TRY

0,0562

1 тайваньский доллар

TWD

0,0542

1 таджикский сомони

TJS

0,1557

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0454

100 японских йен

JPY

1,1493

1 новозеландский доллар

NZD

1,0373

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