Центробанк Азербайджана и ВБ обсудили инвестиционные проекты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили инвестиционные проекты.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с делегацией Всемирного банка. Мы обсудили текущую деятельность ВБ в Азербайджане, усилия по разработке новой Рамочной программы странового партнерства (CPF) (2025-2028), стратегические направления, которые будут охвачены CPF, инвестиционные проекты, а также обменялись мнениями о приоритетах и планах развития. Кроме того, мы обсудили перспективы сотрудничества между Центральным банком и ВБ и текущие проекты технического содействия", - говорится в публикации.

Отметим, что в прошлом году между председателем ЦБА и вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани дважды состоялись обсуждения по вопросам подготовки Рамочной программы странового партнерства, а также финансированию новых инвестиционных проектов.

Напомним, что Азербайджан и Всемирный банк сотрудничают более 30 лет. Начиная с 1995 года организация поддержала 56 проектов по развитию частного сектора, предоставив более чем 500 миллионов долларов США, в результате чего было создано около 4 000 рабочих мест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!