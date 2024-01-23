Банк ABB постоянно стремится улучшить качество обслуживания клиентов и на этот раз внедрил новую услугу - искусственный интеллект АВВ, с целью обеспечить мгновенные ответы на вопросы клиентов и расширить спектр доступных каналов связи. Этот виртуальный помощник также предоставляет информацию о банковских продуктах и услугах.

Искусственный интеллект АВВ принимает запросы пользователей через ABB mobile и официальный сайт банка, затем он задает уточняющие вопросы и предоставляет ответы.

Это решение разработано на основе технологии генеративного искусственного интеллекта (GPT-4). На данный момент Искусственный интеллект АВВ находится в бета-версии, доступной только определенной группе пользователей. Со временем, эта удобная услуга станет доступной для всех пользователей.

На данный момент может возникнуть ситуация, когда искусственный интеллект ABB не способен предоставить полные ответы на некоторые вопросы. Система интегрирована с сервисами, предоставляемыми Open AI. Вопросы от клиентов и соответствующие ответы будут систематически анализироваться, что станет основой для дальнейшего усовершенствования искусственного интеллекта ABB. Это будет способствовать постепенному повышению точности его ответов.

В настоящее время ответы искусственного интеллекта ABB на некоторые вопросы могут быть не совсем подробными. В таких случаях для получения более точной информации клиентам рекомендуется обратиться в ABB Bot (чат-бот сервис Банка) или в Информационный центр Банка. Поскольку искусственный интеллект ABB не имеет доступа к личной банковской информации клиентов, сервис не отвечает на вопросы по поводу этой информации.

Услуга искусственного интеллекта ABB в настоящее время доступна на азербайджанском языке и в ближайшее время будет доступна на других языках. В настоящее время эта услуга доступна только для пользователей iOS и постепенно будет внедрена для всех пользователей приложения.

Иформацию о современных полезных и универсальных продуктах и услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.