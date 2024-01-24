Стоимость нефти на мировых рынках слабо снижается

Котировки нефти слабо снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,19%), до $79,4 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,51 (0,6%), до $79,55 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 (0,19%), до $74,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,39 (0,5%), до $74,37 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позднее в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тысячу баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает MarketWatch.

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