ITC (International Trade Cente) по-прежнему привержен поддержке развития экспорта Азербайджана и более тесной коммерческой интеграции с ЕС и другими странами Восточного партнерства (ВП).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"ITC (совместное агентство ООН и Всемирной торговой организации) является единственным многосторонним агентством, полностью посвященным развитию МСП, с почти 60-летним опытом предоставления технической помощи в области торговли развивающимся странам и странам с переходной экономикой. ITC по-прежнему привержен поддержке развития экспорта Азербайджана и более тесной коммерческой интеграции с ЕС и другими странами ВП. Сегодняшняя встреча является важным шагом на пути к определению приоритетных вопросов и сбору отзывов о путях преодоления препятствий и содействия трансграничной торговле", - отметила она.

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