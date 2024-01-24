Китай пытается остановить обвал фондового рынка

Власти Китая рассматривают создание специального фонда для стабилизации обвалившегося фондового рынка. По данным агентства Bloomberg, его размер может составить около 2 трлн юаней или $278 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Средства планируется изъять в основном с офшорных счетов госкомпаний КНР. Затем их направят на покупку акций через Гонконгскую биржу. Кроме того, уже выделено 300 млрд юаней ($42 млрд) из внутренних фондов для вложений в акции.

Эти меры призваны остановить обвал фондового рынка Китая, индексы которого упали до минимума за 5 лет. С начала 2021 года общая капитализация китайских компаний сократилась на $6 трлн.

Помимо создания фонда, Пекин пытается успокоить внутренних инвесторов. Однако агентство не уточняет, какие для этого применяются меры.

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