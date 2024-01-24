В Баку проходит первый саммит аэронавигационных структур Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии под эгидой CANSO

С 23 по 25 января в Баку проходит первый саммит руководителей аэронавигационных структур Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана) под эгидой CANSO, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Мероприятие организовано Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно с ЗАО Azerbaijan Airlines.

CANSO - международная организация провайдеров аэронавигационного обеспечения, и Азербайджан является ее участником с 2005 года.

На встрече 24 января выступили генеральный директор CANSO Саймон Хокард, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Энвер Искурт, исполняющий обязанности президента ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев, а также главы авиационных властей и аэронавигационных служб.

На встрече были обсуждены вопросы развития и управления воздушным движением в регионе. Результатом обсуждений стали согласованные решения, направленные на повышение безопасности полетов, улучшение эффективности совместной деятельности.

Провайдеры аэронавигационного обслуживания являются ключевыми участниками авиационной отрасли, ответственными за обеспечение безопасности полетов, развитие воздушных транспортных коридоров в регионе, обеспечение транзитного потока через воздушное пространство стран. Они создают условия для обеспечения глобальной цепочки авиационных перевозок, повышения эффективности полетов, поддержания концепции устойчивого развития и уменьшения влияния на экологию.

В рамках программы саммита его участники также ознакомятся с деятельностью Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS), включая новые технологии и меры по обеспечению безопасности воздушных перевозок в регионе.

Отметим, что воздушное пространство Азербайджана привлекательно для авиакомпаний других стран из-за высококачественного обслуживания и пересечения в нем важных воздушных маршрутов между Европой и Азией. Количество транзитных полетов растет быстрыми темпами, достигая в среднем 15 тысяч в месяц.

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