Поставки пшеницы через Суэцкий канал за две недели упали

Поставки пшеницы через Суэцкий канал за последние две недели упали почти на 40% год к году, до 0,5 млн тонн, следует из пресс-релиза Всемирной торговой организации (ВТО). На статистику повлияло изменение судоходных маршрутов через Красное море на фоне обострения конфликта в регионе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доля перевозок пшеницы из ЕС, России и с Украины в страны Азии и Восточной Африки по альтернативным маршрутам в январе выросла до 42%. Для сравнения: в декабре показатель составил 8%. До прошлого месяца на альтернативные торговые пути приходилось лишь 3% перевозок пшеницы.

Совокупный объем мирового морского импорта пшеницы в последние месяцы снижался по сравнению с показателями 2023-го, отметили в ВТО.

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