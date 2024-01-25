Какие новшества принесет принятие Кодекса о конкуренции в экономику Азербайджана

Известно, что обсуждение Кодекса конкуренции стояло на повестке дня уже давно. Реализация этого процесса уже началась с подписанного 23 января Президентом Ильхамом Алиевым соответствующего указа.

Согласно постановлению, Кабмину поручены регулирование нормативных правовых актов Кодекса конкуренции и другие вопросы.

Какие новшества принесет применение Закона о конкуренции в экономику страны?

Как сообщил в интервью Day.Az экономист Эльдениз Амиров, принятие Кодекса основано на поддержке создания конкурентной среды в экономической деятельности страны.

"Так или иначе, борьба со всеми элементами, препятствующими конкурентной среде, систематизируется. Этот Кодекс внесет существенный вклад в развитие субъектов предпринимательства, а вместе с тем и в создание новых. Созданный бизнес, в свою очередь, автоматически будут более интересен для людей. Будет обеспечена занятость. Это проявится в повышении социального благосостояния. В то же время благоприятная окружающая среда будет формироваться для людей с точки зрения доступности, разнообразия и качества продукции. С другой стороны, один из основных факторов, формирующих инвестиционную среду в стране, пожалуй, первую, я бы назвал, конкурентную среду. Эти моменты отражены в Кодексе. В его состав входят законы Азербайджанской Республики "Об антимонопольной деятельности", "О недобросовестной конкуренции", "О естественных монополиях" и другие нормативные правовые акты. Считаю Кодекс конкуренции важным экономическим законодательством для каждой страны", - отметил Амиров.

По его мнению, в первую очередь Кабинет министров должен определить порядок проведения проверок.

"Когда мы смотрим на детали указа, то видим, что хоть кодекс и принят, работы предстоит еще очень много. Потому что господин Президент дал Кабинету министров задачи более чем по 10 направлениям. Одним задачам дан один месяц, другим - три, четыре или шесть месяцев. Это очень серьезные вопросы. Потому что подготовка различных нормативных правовых актов была отражена в том, чтобы ввести Кодекс в действие. Другими словами, в каких случаях хозяйствующий субъект нарушает требования настоящего Кодекса, какие меры будут приняты к нему, если он нарушит его требования? С другой стороны, Кабинет министров должен определить расчет долей рынка. При этом необходимо конкретно определить обстоятельства, ограничивающие конкуренцию. Необходимо также определить правила расчета финансовых санкций. Итак, какие будут процессы контроля, какой орган в какой форме будет действовать и ответ на многие другие вопросы, будет известно в следующие шесть месяцев", - подчеркнул эксперт.