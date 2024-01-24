Криптобанк Nexo подал иск против Болгарии на $3 млрд
Криптовалютный банк Nexo подал против Болгарии иск на $3 млрд из-за обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на заявление криптобанка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Размер арбитражного иска определен значительным материальным и репутационным ущербом, нанесенным в результате действий государственных органов во время уже прекращенного репрессивного расследования против компании, ее сотрудников и руководителей. Ожидаемо, что предъявленные обвинения оказались несостоятельными, а уголовное дело в Болгарии было прекращено в связи с отсутствием преступления", - говорится в заявлении.
Иск подан в секретариат Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка в Вашингтоне.
Компания намерена передать 20% средств, которые хочет получить в качестве компенсации по иску, на нужды болгарского образования и детского здравоохранения.
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