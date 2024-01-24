https://news.day.az/economy/1631884.html Хорошая новость для желающих купить соцжилье в Баку
Хорошая новость для желающих купить соцжилье в Баку
Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) приступит к строительству нового социального жилья в Баку.
Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на etender.gov.az.
Согласно информации, многоквартирные жилые дома будут построены на земельном участке площадью 2,31 га, расположенном по адресу: Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе аэропорт-Зых, "10 H".
В связи со строительством зданий начинаются работы по подготовке градостроительного обоснования, разработке проекта строительства.
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