Принятие Кодекса о конкуренции окажет положительное влияние на экономику Азербайджана

Принятие в Азербайджане Кодекса о конкуренции окажет очень важное и положительное влияние на экономику страны.

Об этом сказал Trend в среду экономист-эксперт Эйюб Керимли, передает Day.Az.

По его словам, это также окажет большое влияние на бизнес-возможности страны, расширение ее импортно-экспортного потенциала.

Эксперт отметил, что принятие данного Кодекса повлияет на дальнейшее улучшение конкурентной среды, что в конечном итоге обеспечит более стабильные цены и предотвратит их искусственный рост.

"Принятие Кодекса о конкуренции также окажет положительное влияние на малый и средний бизнес. Это поспособствует стимулированию их деятельности, повышению инвестиционной направленности. В настоящее время для малого и среднего бизнеса создаются благоприятные условия для роста импортно-экспортных операций и расширения деятельности", - сказал Керимли.

Эксперт отметил, что принятие Кодекса о конкуренции окажет существенное влияние на развитие ненефтяного сектора.

"В области сельского хозяйства это также поспособствует развитию обрабатывающей промышленности и увеличению как местных, так и иностранных инвестиций. Все это приведет к появлению новых рабочих мест и росту занятости", - сказал он.

Отметим, что закон "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим" был подписан главой государства 23 января 2024 года.

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