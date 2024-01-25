Проект "Digital Bridge" для цифровизации госучреждений близок к завершению

Проект "Digital Bridge" (цифровой мост), предназначенный для цифровизации госучреждений Азербайджана, почти завершен.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльтуран Ахмедбейли в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Ключевая часть наших цифровых проектов - цифровизация государственных учреждений. Для этого у нас есть проект под названием "Digital Bridge", который почти завершен. Кроме того, еще одним проектом, над которым министерство сейчас работает, является цифровизация МСБ", - отметил он.

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