Еще одна компания получила статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз"

ООО "ZF Group" вложит в создание предприятия по производству различных видов клейких лент на территории промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" (экономический район Восточный Зангезур) один миллион манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом написал в социальных сетях министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"ООО "ZF Group" получило статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз". Компания вложит один миллион манатов в создание предприятия по производству клейких лент разных видов. Это позволит создать 32 рабочих места", - отметил министр.

В публикации также говорится, что к настоящему времени семь компаний получили статус резидента в промпарке "Экономическая зона долины Араз".

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джебраильском районе.

Площадь парка составляет 200 га. Парк имеет необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

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