Экономика Китая оказалась на грани обвала

Масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом предупреждает Bloomberg.

С 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка $6 трлн. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов.

Еще более тяжелая ситуация складывается на рынке недвижимости Китая: крупнейшие девелоперы не в состоянии платить по счетам, сектор переживает волну дефолтов.

"Участники рынка строят мрачные прогнозы в отношении перспектив второй по величине экономики мира. Их пессимизм становится все труднее игнорировать", - пишет Bloomberg.

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