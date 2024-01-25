США стремятся сотрудничать с Азербайджаном в рамках COP29

США стремятся сотрудничать с Азербайджаном по достижению целей в области климата посредством работы в рамках конференции COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман на конференции по безопасности Черноморского региона, организованной Caspian Policy Center.

Лохман отметила, что Грузия и Азербайджан являются прекрасными примерами того, что Черное море - это не просто регион для разведки и разработки углеводородов.

"Эти страны имеют большие возможности в сфере возобновляемой энергетики, в частности ветровой.

Предложенный черноморский электрический кабель позволит улучшить связь между энергетическими рынками Южного Кавказа и ЕС и использовать те огромные ветровые ресурсы, которые доступны", - сказала она.

Лохман считает, что все это приобретает еще большую значимость с учетом предстоящей конференции COP29 в Азербайджане.

"Итак, мы с нетерпением ждем возможности работать с Азербайджаном, с частным сектором и, очевидно, со многими другими странами над дальнейшим выстраиванием обязательств по переходу к "чистой" энергетике и достижению наших целей в области климата посредством работы в рамках COP29", - добавила она.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре этого года.

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