Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

Китай в 2024 году не будет драйвером для мировых рынков энергоносителей, полагают сырьевые аналитики Citi, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По их мнению, которое приводит MarketWatch, стимулирующие меры китайских властей окажут лишь умеренную поддержку экономике страны, и объемы импорта нефти в КНР практически не изменятся по сравнению с прошлогодними 11,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Спрос на нефть в стране вырастет лишь на 300 тысяч б/с, причем основной прирост обеспечит нефтехимия, прогнозирует Citi. Среднесуточная добыча увеличится на 100 тысяч б/с, и это вряд ли окажет сильное давление на стоимость ресурса, считают аналитики банка.

Масштабного увеличения экспорта нефтепродуктов они также не ожидают. Вместе с тем эксперты отмечают снижение глубины переработки по бензину и акцент на производстве средних дистиллятов в стране.

Экспорт дистиллятов из Китая, по их мнению, может превзойти ожидания в этом году благодаря высоким крек-спредам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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