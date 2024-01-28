https://news.day.az/economy/1632734.html В США предупредили о движении экономики страны к краю обрыва
В США предупредили о движении экономики страны к краю обрыва
Глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявил, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.
"Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час", - сказал он.
Даймон согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг Соединенных Штатов "самым предсказуемым кризисом" в истории Соединенных Штатов страны.
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