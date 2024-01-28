ЕС меняет зависимость от газа из РФ на зависимость от США

Зависимая от газа Европа "меняет один энергетический риск на другой", заменяя поставки природного газа из России поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США, считает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По мнению опрошенных агентством экспертов, европейцы сделали свою энергетическую систему уязвимой и риски с каждым днем становятся все больше. Отмечается, что за короткий отрезок времени США нарастили поставки СПГ в Европу и вышли на второе место по их объемам после Норвегии.

"Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка", - отметил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф.

По его словам, преимуществом для Европы является большое разнообразие американских поставщиков, а риск заключается в возможном серьезном изменении американской политики в будущем.

Джозеф напомнил о недавнем решении администрации США приостановить рассмотрение лицензий на экспорт СПГ из-за климатических изменений. При этом после начала конфликта на Украине американские власти взяли обязательства перед ЕС оперативно рассматривать указанные лицензии.

Европейцы все чаще обращаются к американскому СПГ вместо использования возобновляемых источников энергии следующего поколения, говорится в статье.

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