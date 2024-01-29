Нефтяные котировки начали неделю с роста

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,49% и составила $83,36 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 0,5% и составила $78,4.

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