https://news.day.az/economy/1632936.html Важной темой COP29 является финансирование - представитель МИД Германии
Важной темой COP29 является финансирование - представитель МИД Германии
Важной темой COP29 является финансирование
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.
"Необходимо также внести изменения в финансовую систему. Нужно перейти от финансирования проектов по ископаемому топливу к возобновляемым источникам энергии",- сказала она.
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