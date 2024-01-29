https://news.day.az/economy/1632937.html Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29 - Дженнифер Морган
Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29 - Дженнифер Морган
Германия готова работать с Азербайджаном в рамках COP29.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.
"Успехом конференций COP является их инклюзивность. В этих мероприятиях активно участвуют НПО, гражданское сообщество. Участие частного сектора в рамках этой конференции представляет большую значимость",- сказала она.
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