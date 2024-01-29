Германия может поделиться с Азербайджаном опытом в управлении водными ресурсами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам в Баку специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган.

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