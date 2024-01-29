https://news.day.az/economy/1632951.html Создание механизмов реализации поставленных целей в области климата - важная задача COP29 - спецпред МИД Германии
Создание механизмов реализации поставленных целей в области климата - важная задача COP29 - спецпред МИД Германии
Создание механизмов реализации поставленных целей в области климата - важная задача COP29.
Об этом сказала в понедельник в ответ на вопрос Day.Az со ссылкой на Trend специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган в ходе пресс-конференции в Баку.
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