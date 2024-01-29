Создание механизмов реализации поставленных целей в области климата - важная задача COP29.

Об этом сказала в понедельник в ответ на вопрос Day.Az со ссылкой на Trend специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган в ходе пресс-конференции в Баку.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!