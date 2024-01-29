https://news.day.az/economy/1632953.html В Азербайджане пройдет "Национальный экспортный форум"
В Азербайджане пройдет "Национальный экспортный форум"
Осенью текущего года в Азербайджане пройдет "Национальный экспортный форум".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
"В настоящее время мероприятие обсуждается и находится на стадии согласования. На форуме пройдут обсуждения вопросов, связанных с ростом экспорта, а также произойдет обмен опытом с зарубежными странами", - отметил он.
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