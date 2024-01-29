https://news.day.az/economy/1632956.html В Азербайджане планируется провести первый инвестиционный форум
В Азербайджане планируется провести первый инвестиционный форум
В рамках COP29 планируется провести первый Азербайджанский инвестиционный форум.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
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