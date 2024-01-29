Мухтар Бабаев и Дженнифер Морган обсудили подготовку к COP29

Состоялась встреча между делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Дженнифер Морган и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, на встрече состоялся обмен мнениями по процессу подготовки к 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая в этом году пройдет в Азербайджане.

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