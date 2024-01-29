https://news.day.az/economy/1633018.html Мухтар Бабаев встретился с нерезидентным послом Дании в Азербайджане
Мухтар Бабаев встретился с нерезидентным послом Дании в Азербайджане
Делегация во главе с нерезидентным послом Королевства Дания в Азербайджанской Республике Дэнни Аннаном встретилась с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Азербайджане.
В то же время были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.
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