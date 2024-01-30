Аналитики назвали условия для роста цены на нефть

Удар беспилотника по базе вооруженных сил США в Иордании и атака на танкер сырьевого трейдера Trafigura в Красном море привели к эскалации напряженности в регионе, который является ключевым на нефтяном рынке. Аналитики считают, что нынешняя геополитическая обстановка может спровоцировать рост цен на нефть.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Bloomberg.

Главный экономист банка Mizuho Вишну Варатан отмечает, что на глобальном рынке наблюдается множество рисков для поставщиков. "Похоже, что даже при ослабевающем спросе цены могут пойти вверх из-за геополитических факторов", - приводит агентство его слова.

Нефтяной аналитик из Гонконга Нил Беверидж, в свою очередь, называет главным фактором риска возможное решение США и их союзников предпринять более решительные действия в отношении Ирана, откуда экспорт сырой нефти увеличился до 1,5 млн барр. в сутки. "Любое ужесточение санкций может привести к повышению цен на нефть", - считает он.

Президент и основатель компании Rapidan Energy Group Роберт Макнелли также счел атаку в Иордании эскалацией, которая может привести к росту стоимости нефти "на пару долларов за баррель".

"Почему мы не видим, чтобы Brent подорожала до $90 или выше? Для резкого роста цен необходимо нанести прямой удар по инфраструктуре перевозки или нефтедобычи на Ближнем Востоке", - сказала основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Bloomberg отмечает, что цена на Brent выросла на 1,5% в начале азиатских торгов 29 января, но позднее опустилась до $84 за баррель.

Расходы на фрахт и страховку вырастут еще больше, если хуситы продолжат нападать на нефтяные танкеры, заявил агентству представитель южнокорейского нефтеперерабатывающего завода SK Innovation. По его словам, сейчас компания не использует маршрут через Красное море для доставки нефтепродуктов.

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