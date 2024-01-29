ЕС выделит средства на развитие Среднего коридора

ЕС через свои структуры выделит 10 миллиардов евро на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сказал 29 января еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Брюсселе на глобальном инвестиционном форуме Global Gateway.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на страницу Домбровскиса в социальных сетях.

"Транспортный коридор длиной 11 000 километров призван связать наши регионы со временем в пути около 15 дней и меньше. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным. Международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро для развития этого устойчивого сообщения со странами Центральной Азии", - сказал он.

В ходе форума Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал контракты с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана на общую сумму 1,47 миллиарда евро.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал Меморандум о взаимопонимании с Казахстаном на общую сумму 800 миллионов евро.

Отметим, что инвестиционный форум собрал высокопоставленных представителей Европейской комиссии, стран-членов Евросоюза, стран Центральной Азии, Кавказа и Турции.

Также среди участников форума страны G7, финансовые институты и частный сектор.

Напомним, что Транскаспийский транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года по инициативе Азербайджана, Казахстана и Грузии.

В 2023 году через ТМТМ прошло свыше 2,7 миллиона тонн грузов. Его пропускная способность будет увеличена до 10 миллионов тонн в год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!