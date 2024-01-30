Стоимость азербайджанской нефти продолжает рост

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 января выросла на 0,8 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 87,4 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,7 доллара - до 85,51 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS выросла на 0,78 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,84 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 29 января выросла на 0,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,99 доллара за баррель.

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