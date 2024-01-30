Казахстан и Еврокомиссия обсудили подписание соглашения по полной загрузке Среднего коридора

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев провел встречу с еврокомиссаром по транспорту Адиной Велян в рамках Форума инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия в Брюсселе.

Как передает во вторник Day.Az, в рамках встречи обсуждены ключевые вопросы развития транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в области развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Участники встречи обсудили возможность подписания соглашения с ЕС для полной загрузки ТМТМ с развитием инфраструктуры и терминальной сети, а также дальнейшим введением безразрешительной системы единого бланка для Казахстана.

Кроме того, в переговорах были затронуты вопросы передачи портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay в целях укрепления морского флота и создания контейнерного хаба на Каспии.

В завершение встречи Карабаев пригласил Велян принять участие в предстоящем форуме New Silkway, который состоится в Астане 19-21 июня, и в инвестиционном форуме ЕС-РК в сентябре этого года.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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