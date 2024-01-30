Все собранные таможенные платежи направляются на благосостояние азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров.

Ш.Багиров подчеркнул, что в данном вопросе важную роль играют и другие органы.

По его словам, к сожалению, случаи контрабанды продолжаются и сегодня.

"Предпринимаются попытки ввоза в Азербайджан поддельных товаров. Таможенные органы осуществляют совместную деятельность со всеми государственными органами для предотвращения подобных ситуаций", - добавил председатель ГТК.

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