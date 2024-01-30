Генеральские звания вручены сотрудникам Государственного таможенного комитета - ФОТО
Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики высшего специального звания.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета:
Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Главного таможенного управления Нахчывана.
Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте.
Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".
Сегодня на церемонии, посвященной профессиональному празднику работников таможни в ГТК, вышеуказанным лицам были вручены генеральские звания.
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