Генеральские звания вручены сотрудникам Государственного таможенного комитета

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики высшего специального звания.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета:

Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Главного таможенного управления Нахчывана.

Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте.

Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".

Сегодня на церемонии, посвященной профессиональному празднику работников таможни в ГТК, вышеуказанным лицам были вручены генеральские звания.

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