Микаил Джаббаров встретился с победителями конкурса “Yüksəliş”

В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с победителями конкурса "Yüksəliş", в ходе которой были обсуждены предстоящие в рамках программы менторства задачи, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел первую встречу с победителями третьего конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Фаридом Исаевым и Асадом Гурбанзаде.

Министр поздравил победителей с достигнутыми результатами и подчеркнул значимость конкурса для их дальнейшего развития. Говоря о предстоящих в рамках программы менторства задачах, министр поделился своим видением подготовки индивидуального плана развития и перспективных направлений деятельности для повышения управленческих навыков, дал рекомендации по повышению знаний и навыков.

Ф. Исаев и А. Гурбанзаде отметили, что заинтересованы в изучении современных методов управления экономикой и передовых технологий. Было отмечено, что программа менторства будет полезна для получения соответствующего опыта.

Победители конкурса "Yüksəliş" выразили благодарность за созданные в рамках программы менторства возможности.

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