Немецкая экономика вступила в рецессию

Экономика Германии в четвертом квартале 2023 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

В годовом выражении и с поправкой на число рабочих дней сокращение ВВП составило 0,2%.

Таким образом, германская экономика сокращается в годовом выражении уже два квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии, отмечает Trading Economics. В последний раз рецессия в Германии фиксировалась в 2020-2021 годах.

В сообщении Destatis отмечается, что негативное влияние на экономический рост в минувшем квартале оказало сокращение капиталовложений бизнеса.

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