Часть акций госкомпаний Азербайджана может быть выставлена на торги

Глава Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана Метин Эйнуллаев заявил о подготовке в течение 2024 года предложений о продаже частным инвесторам части акций государства в крупных госкомпаниях, в частности, в структурах SOCAR, ЗАО "AzerGold", ASCO, BakTelecom, AzTelekom и банка ABB, передает во вторник Day.Az.

"Мы готовим предложения по всем госпредприятиям. Подготовка предложений должна быть завершена в течение девяти месяцев. Речь идет о продажах пакетов акций, не прямой приватизации", - сообщил М.Эйнуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам.

По его словам, акционирование может коснуться таких структур SOCAR, как производственное объединение "Азерхимия", предприятия по выпуску этилена и пропилена, метанольного и карбамидного заводов.

"В покупке акций производственных объединений (ПО) и ЗАО, в которых в настоящее время за государством закреплены 100 процентов акций, смогут принять участие местные и иностранные инвесторы. Доли государства будут уменьшены. Сейчас идет работа по подготовке предложений по каждому ЗАО и ПО, и это может занять девять месяцев", - отметил Эйнуллаев.

Он подчеркнул, что у правительства есть интерес к привлечению иностранных инвесторов в процесс приватизации, но для них сохраняются ограничения в отношении права на землю (только аренда).

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