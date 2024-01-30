“Успехи PASHA Bank напрямую связаны с темпом развития ненефтяного сектора”

В 2023 году подошла к концу очередная трехлетняя стратегия развития ведущего корпоративного банка страны - PASHA Bank. О том, каких успехов достиг Банк в развитии бизнеса, как они отразились на достижениях экономики Азербайджана, рассказал Trend главный исполнительный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев, передает Day.Az.

Развитие ненефтяного сектора как основной приоритет PASHA Bank

Согласно опубликованным PASHA Bank финансовым отчетам по итогам деятельности за 2023 год, Банк достиг внушительных показателей практически по всем направлениям бизнеса, в том числе в кредитовании корпоративного сектора, сектора малого и среднего предпринимательства, а также в наращивании активов, объемов безналичных оборотов и пр. Так, по итогам 2023 года активы PASHA Bank выросли до 8,65 млрд манатов, а чистая прибыль составила рекордные 199,2 млн манатов.

Комментируя достигнутые успехи PASHA Bank, Джавид Гулиев отмечает, что подобные результаты стали возможны благодаря устойчивому росту экономики Азербайджана в 2023 году, в частности - развитию реального сектора. Так, общее количество корпоративных клиентов и клиентов сектора МСБ в PASHA Bank увеличилось по сравнению с прошлым годом на 13%, а портфель выданных бизнес-кредитов по итогам 2023 года преодолели рекордную планку в 2.69 млрд. манатов.

"Будучи ведущим корпоративным финансовым институтом Азербайджана, активно сфокусированным на развитие ненефтяного сегмента экономики, Банк имеет возможность быть напрямую вовлеченным в успешное развитие реального сектора. Так, например, общий уровень платежей PASHA Bank вырос на 4 млрд. манатов, составив в 2023 году 54.5 млрд. манатов. Порядка 1,4 млрд. роста пришлось на долю увеличения безналичных оборота посредством POS-терминалов, что является прямым следствием проводимых регуляторами рынка успешных мероприятий, направленных на обеление экономики и повышение прозрачности оборота финансовых средств в стране", - отмечает Джавид Гулиев.

Доверие клиентов и международных экспертов к PASHA Bank

В 2023 году рынок продолжил позитивно реагировать на экономические реформы, которые повышают стабильность развития ключевых сегментов экономики, улучшают бизнес-климат в Азербайджане.

По словам Джавида Гулиева, успешное развитие деятельности и увеличение уровня капитализации Банка приводит к способности финансировать как крупные проекты, так и помогать развитию малого и среднего бизнеса. Являясь крупнейшим корпоративным банком страны, PASHA Bank в свою очередь также внимательно следит и анализирует потенциально возможные риски и профессионально управляет ими на уровне всего портфеля. Выступая в качестве надежного финансового партнера реального сектора экономики, PASHA Bank постоянно работает над улучшением системы управления кредитными, рыночными, операционными, информационными рисками и кибер-безопасностью, актуальность чего растет на фоне геополитических рисков в мире.

"Учитывая всё это, повышение PASHA Bank в 2023 году международного рейтинга до отметки BB- со стороны SP Rating является дополнительным свидетельством успешности выбранной нами бизнес-стратегии. Не углубляясь в детали, хочу подчеркнуть, что данный рейтинг является одним из самых высоких среди частных банков Азербайджана. Рейтинг столь высокой для наших банков категории является дополнительным подтверждением не только устойчивой финансовой позиции PASHA Bank, но и подтверждением правильного выбора в применяемых нами бизнес-практиках. Это также подтверждается растущим доверием со стороны клиентов и заинтересованных сторон, что является для нас четким показателем успешного развития", - говорит Дж. Гулиев.

Главная ценность PASHA Bank - его человеческий капитал

Председатель правления PASHA Bank прямо заявляет, что хоть и абсолютные показатели деятельности возглавляемого им финансового института важны, коллектив PASHA Bank, который и ведет организацию к достижению новых высот, является самой важной ценностью компании.

"Собрать сильный коллектив из талантливых азербайджанских специалистов, которые обеспечил бы Банку возможность успешно конкурировать не только на местном, но и международных рынках - это было главной целью учредителей Банка. За все эти годы совместных командных усилий, цель была успешно достигнута - PASHA Bank стал системообразующим финансовым институтом, надежным партнером реального сектора не только в Азербайджане, но и в региональном масштабе. Уверен, что в 2024 году мы сумеем внести еще более весомый вклад в дальнейшее успешное развитие экономики страны, ненефтяного сектора и общества в целом", - подытожил Джавид Гулиев.

*Цифры, касающиеся деятельности PASHA Bank, приведены из неаудированных отчетов за 2023 год