Председатель ЕЦБ призвала готовиться к возможной победе Трампа

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала Евросоюз готовиться к новым тарифам и жестким решениям в случае победы экс-главы США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Могут возникнуть угрозы, могут появиться проблемы, к которым европейцы должны быть готовы, - сказала она в интервью телеканалу CNN. - Давайте подготовимся к потенциальному введению тарифов, к возможным жестким и неожиданным решениям".

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп заявил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

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