Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" - ФОТО
Депутаты Великого национального собрания Турции посетили азербайджанский офис Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD).
Как сообщает Day.Az, депутаты ВНСТ встретились с председателем правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашадом Джабирли и другими членами организации.
Рашад Джабирли отметил, что основная деятельность "MÜSİAD Азербайджан" направлена на расширение торговых связей и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией.
В ходе встречи был обсужден вопрос увеличения числа визитов инвесторов из Невшехира в Азербайджан. Было отмечено, что это будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Азербайджаном и увеличению торгового оборота.
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