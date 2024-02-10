Источник: Агентство международной информации Trend

Регион Центральная Азия и Азербайджан является одним из лидирующих с точки зрения развития инноваций.

Об этом сообщила в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош, передает Day.Az.

По ее словам, команда Visa прилагает усилия для того, чтобы развитие цифровых платежей, стимулирующих инновации и технологии, постоянно прогрессировало в Центральной Азии и Азербайджане.

"Страны в нашем регионе неоднородны по уровню развития цифровизации. Это обусловлено разными причинами. При этом наш регион справедливо считается одним из лидирующих с точки зрения развития инноваций. Нет практически ни одной платежной технологии, которая не была бы представлена в Центральной Азии и Азербайджане. Например, в Казахстане мы запустили сервис Request to Pay на рельсах Visa Direct. Это был первый запуск такого сервиса в мире. Сервис позволяет запросить перевод денег у другого клиента банка или разделить счет.



Например, я могу отправить вам запрос в мобильное приложение и вы получите сообщение: "Кристина просит перечислить 10 долларов. Да или нет?" Если вы нажимаете кнопку "Да, перечислить", формируется транзакция перечисления на основе Visa Direct, и с вашего счета на мой отправляются деньги", - рассказывает Кристина Дорош.

По ее мнению, это очень интересное применение технологии, особенно когда речь идет о переводах между физическими лицами, например, при распределении общего счета в компании друзей. Как отмечает спикер, также компания предлагает решения для частных предпринимателей.

"Если рассмотреть эту технологию более широко, то ее применение также может раскрываться в формуле Customer to Business (C2B) - это возможность безгранично развивать микро- и нанобизнес. Это касается людей, продающих контент, блогеров, а также тех, кто предлагает товары в социальных сетях или занимается другими малыми видами предпринимательства. Если у предпринимателя есть карта Visa Business, он может принимать цифровые платежи, расширяя горизонты существующих каналов приема посредством POS-терминала. Карта Visa Business становится точкой приема оплаты без необходимости иметь дополнительные устройства. Это открывает значительные возможности для движения вперед, чтобы сотни тысяч людей, которые сегодня строят свои маленькие бизнесы, могли делать это цифровым способом", - добавила вице-президент Visa.

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