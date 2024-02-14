Рост курса биткоина вернул на крипторынок «чрезвычайную жадность»

Индекс "Страх и жадность" на крипторынке вырос до 79 из 100 пунктов, что означает переход настроений участников в сектор "чрезвычайной жадности". Текущее значение считается экстремально высоким, в последний раз оно наблюдалось в январе на фоне роста биткоина до отметки $47 тыс, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Страх и жадность - эмоции, которые часто влияют на поведение инвесторов. Первый сопровождается массовыми продажами и паникой на рынке, а вторая - активной скупкой криптовалют. Последнее может привести к избыточному спросу и искусственно завышенной цене монет.

В июне 2022 года, после краха стейблкоина UST от Terraform Labs, показатель опускался до минимального значения - 9 баллов, показывая экстремальный страх криптоинвесторов. В момент подачи заявления о банкротстве FTX в ноябре 2022-го индекс находился на уровне 23-30 пунктов.

К середине октября 2023 года он восстановился до нейтральных 52 пунктов, а в ноябре и декабре (в ожидании одобрения спотовых биткоин-ETF) продолжил рост уже в зоне "жадности". 9 января, впервые за два с небольшим года, настроения на крипторынке достигли зоны "экстремальной жадности".

Курс биткоина тем временем обновил максимум 2024-го, достигнутый ровно месяц назад. Вечером 12 февраля цена первой криптовалюты ненадолго превысила отметку $50 тыс.

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