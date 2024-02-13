Нефтяные котировки растут на фоне ожиданий трейдеров

Котировки нефти растут днем во вторник, трейдеры оценивают заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля и ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по рынку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,77%), до $82,63 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,57 (0,74%), до $77,49 за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с). Это будет легко компенсировано увеличением добычи в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Гайана, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на Bloomberg TV.

"Этот рост добычи будет более чем достаточен для удовлетворения глобального спроса на нефть, - сказал глава МЭА. - Таким образом, в отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений, мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года".

По мнению Бироля, потребление будет повышаться гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году, поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется, продолжил он. Согласно январскому отчету МЭА, в 2023 году глобальный спрос вырос на 2,254 млн б/с.

МЭА опубликует очередной обзор по рынку нефти 15 февраля.

Во вторник собственный обзор по нефтяному рынку обнародует ОПЕК.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил в Дубае 13 февраля, что рост мировой экономики является положительным признаком для увеличения спроса на нефть в 2024 году. "Мы прогнозируем, что в этом году спрос на нефть вырастет более чем на 2 млн б/с по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

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