Назван срок, когда цена биткоина преодолеет исторический максимум

Стоимость одного биткоина преодолеет исторический максимум - $70 тыс. - и достигнет отметки в $100 тыс. в конце 2024 года-первой половине 2025 года. Как передает Day.Az, такой прогноз "Газете.Ru" дал оммерческий директор криптобиржи OKX Ленникс Лай, комментируя очередные максимумы криптовалюты.

"Как и у любого другого актива, у биткоина нет четко обозначенного лимита стоимости - его курс формируется на основе рыночных условий, соотношения спроса и предложения, интереса участников рынка к криптовалютам и под влиянием макроэкономических факторов.

Текущий 2024 год в целом ожидается благоприятным для криптовалют. Первый фактор роста - это одобрение спотовых торгуемых на бирже фондов, привязанных к стоимости биткоина (биткоин ETF), которое произошло в январе", - пояснил эксперт.

Второй фактор - халвинг майнеров (добытчиков криптовалюты), который состоится в апреле 2024 года.

"Одобрение биткоин ETF - по сути признание биткоина в качестве альтернативного актива, достойного для включения в инвестпортфели участников традиционного финансового рынка. В преддверии этого одобрения биткоин рос на протяжении нескольких месяцев, прибавив с конца октября более 50% своей стоимости - с $28 тыс. до $46 тыс. Это был эффект от ожидания одобрения", - уточнил эксперт.

Биткоин продолжает дорожать уже семь дней подряд и 12 февраля преодолел психологически важную отметку в $50 тыс. за один токен. Это рекорд с 2021 года.

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