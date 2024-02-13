ОПЕК сократила добычу нефти

ОПЕК в январе сократила добычу на 350 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября - до 26,7 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Кувейте - на 162 тыс. б/с до 2,434 млн б/с, Ираке - на 98 тыс. б/с до 4,194 млн б/с, Алжире - на 46 тыс. б/с до 911 тыс. б/с, а также Ливии - на 162 тыс. б/с до 1,015 млн б/с.

В январе вступили в силу новые квоты на добычу нефти для ряда стран ОПЕК+. Так, разрешенный уровень для Конго был понижен с 310 тыс. б/с до 277 тыс. б/с, Экваториальной Гвинеи - с 121 тыс. б/с до 70 тыс. б/с, Нигерии - с 1,742 млн б/с до 1,5 млн б/с. Для ОАЭ квота была повышена с 3,019 млн б/с до 3,219 млн б/с.

При этом в прошлом месяце также вступили в силу новые добровольные сокращения на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран ОПЕК+ объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с и Оман - на 42 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", основанных на данных доклада ОПЕК, целевой уровень стран альянса, участвующих в сделке, в I квартале 2024 года с учетом всех добровольных сокращений составляет 21,232 тыс. б/с. Это на 137 тыс. б/с ниже, чем добыча стран ОПЕК, участвующих в ОПЕК+, в январе. Наибольшая разница между квотой и реальным производством у Ирака - 197 тыс. б/с.

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